Voci nel Montefeltro: due eventi musicali in piazza Roma a Novafeltria

Eventi

Novafeltria

| 14:55 - 11 Agosto 2021

Cristina Di Pietro.

Altri due appuntamenti in piazza Roma a Novafeltria con il Montefeltro Festival a cura di Voci nel Montefeltro, per la direzione artistica di Ubaldo Fabbri e la direzione organizzativa di Aldona Grzeslukiewicz. Mercoledì 18 agosto è in programma "Omaggio alle dive del cinema italiano", con il quartetto EoS accompagnato al piano da Mattia Guerra e dalla voce di Cristina di Pietro. Venerdì 20 agosto "Next Generation Opera", per la regia di Bruno Praticò: canto, gesto ed espressione, le essenze dell'opera fuse da una schiera di giovani cantanti e pianisti, in collaborazione con il conservatorio Rossini di Pesaro. Per informazioni e prenotazioni: dal lunedì al sabato 0541-845619 (dalle 9 alle 13), 331 4269561 (dalle 13 alle 19).