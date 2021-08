Tennis, anche Manuel Mazza al via all’Open 'Envikem' al Ct Cicconetti

Sport

Rimini

| 14:52 - 11 Agosto 2021

Manuel Mazza.

Si avvicina un grande appuntamento tennistico in Romagna, un evento di rilevanza nazionale. Si tratta del torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Envikem”, che si presenta al via dal 28 agosto con un montepremi innalzato a 4.500 euro. Il che garantisce una notevole qualità alla partecipazione. Ci sono i primi iscritti (limite a 80 adesioni) e tra questi sarà al via anche Manuel Mazza, 2.1 del Tc Viserba, grande protagonista in questi giorni negli Internazionali di tennis di San Marino, il Challenger Atp in corso in questi giorni al Centro Tennis Cassa di Risparmio di Montecchio.

Macina risultati intanto, sempre sui campi del Circolo Tennis Cicconetti, il 6° torneo nazionale di 3° maschile (limitato al 4° gruppo), il trofeo “Gelateria 3 Bis” con la bellezza di 178 iscritti.

Secondo tabellone, 2° turno: Samuele Gianni (Nc)-Pietro Gianfrini (4.3) 6-3, 6-4, Filippo Cosmi (4.6)-Antonio Marmolaro (4.4) 6-1, 6-3, Andrea Arcangeli (4.4)-Daniele Mingucci (4.3) 7-6, 6-2, Stefano Vellucci (4.3)-Francesco Mazza (4.2) 6-2, 6-2, Davide Canuti (Nc)-Luca Lorenzi (4.3) 6-4, 6-0, Luca Pagnini (Nc)-Jacopo Pagliarani (4.4) 7-5, 6-1.

3° turno: Stefano Muccioli (4.4)-Fabio Acciarri (4.3) 6-3, 6-1, Paolo Raffaelli (4.2)-Pietro Sodani (4.5) 6-0, 6-0, Islam Zaid Al Kilani (4.3)-Patricio Friguglietti (4.4) 5-7, 4-1 e ritiro, Elia Michelangelo Cicognani (4.3)-Giuseppe Massari (4.6) 4-6, 6-0, 10-3, Leonardo Montinari (4.4)-Roberto Vlahov (4.2) 6-4, 6-1, Vittorio Bertolini (4.5)-Giovanni Fabiani (4.2) 6-0, 6-2, Massimiliano Croatti (Nc)-Michele Massari (4.3) 6-4, 6-2, Carlo Pareschi (4.3)-Massimiliano Grisanti (4.4) 6-4, 7-5, Matteo Leardini (4.3)-Marco Pietro Tampieri (4.4) 6-1, 6-1, Enea Carlotti (4.3)-Enrico Amaduzzi (Nc) 3-6, 6-1, 10-6, Leonardo Maria Scarano (4.4)-Federico Rossi (4.3) 6-7, 7-6, 10-8, Aldo Maria Zangheri (4.5)-Giovanni Venturini (4.2) 6-1, 6-2.