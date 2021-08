Rissa davanti al pub a Bellariva, spuntano fuori i coltelli: un ferito grave

Cronaca

Rimini

| 14:38 - 11 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Indagini in corso della Questura di Rimini su una rissa scoppiata nella notte tra martedì e mercoledì a Bellariva di Rimini, in via Fano. Ad avere la peggio un giovane magrebino, accoltellato e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. In un primo momento, intorno alle 2, il titolare di un pub ha chiesto l'intervento dei Carabinieri per una lite finita in rissa tra nordafricani, dileguatisi però all'arrivo della pattuglia. Alle 3.30 il magrebino, accompagnato da due connazionali all'ospedale Infermi, è svenuto per le ferite riportate a causa di molteplici coltellate subite. Da Rimini è stato trasportato al nosocomio cesenate. Anche gli altri due magrebini erano feriti e ora la Polizia sta cercando due tunisini, le altre persone coinvolte nella rissa.