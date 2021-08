Elezioni, l'associazione Cuore di Rimini incontra Lucio Paesani

Attualità

| 13:53 - 11 Agosto 2021

Lucio Paesani.

L’Associazione culturale “Cuore di Rimini 2.0” ha incontrato ieri, (martedì 10 agosto), Lucio Paesani della lista civica di centrodestra Noi amiamo Rimini, mentre domani (giovedì 12 agosto) è in programma un incontro con Mario Erbetta. Sono iniziati così gli annunciati confronti con i candidati alle prossime elezioni amministrative di Rimini sui quattro temi fissati dall’associazione stessa: urbanistica, sicurezza, welfare e turismo.



"Restiamo in attesa di un segnale di disponibilità da parte di Sadegholvaad, Lisi e Ceccarelli ai quali è stata inviata esplicita richiesta", spiega l'associazione.



Dopo aver ascoltato tutti i candidati, in collaborazione con altre associazioni cittadine, verranno organizzati incontri pubblici aperti alla cittadinanza ai quali saranno invitati i rappresentanti politici incontrati.