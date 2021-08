Felicità per negati: l'ultimo spettacolo di Roberto Mercadini in scena a Coriano

Eventi

Coriano

| 13:48 - 11 Agosto 2021

Roberto Mercadini.



Giovedì 12 agosto 2021 (ore 21,15) all’ Arena Parco dei Cerchi Coriano ultimo spettacolo della rassegna con Roberto Mercadini in Felicità for dummies (Felicità per negati).



Qual è il significato originario della parola “felicità”?

Cosa c’entrano gli alberi? E i vichinghi? E le galassie? E i calciatori brasiliani?

Perché William James Sidis, l’uomo più intelligente della storia, ha avuto una vita così infelice?

Che gli avrebbe detto Dante? E un calciatore brasiliano? E una galassia? E un guerriero vichingo?



E un albero?

Questo monologo usa la metafora dell'albero e ha la forma di un albero.

Il tronco è una definizione originale ma assai salda di felicità, un significato della parola radicato nell'etimo: felice viene da felix, termine che in latino indicava, per esempio, un albero molto fruttuoso.

Da tale ceppo massiccio si diramano quattro discorsi: sul dare frutto, sulla forma perfetta, sull'innalzare rami e l'affondare radici, sul contattare altri alberi.

Ogni discorso si biforca a sua volta in due storie.



Così incontriamo un matematico, un artista, un atleta, un oratore, un giardiniere, un astronomo, un genio, un poeta.



Una narrazione commossa e comica. E, allo stesso tempo, un'impetuosa orazione sul senso del vivere.



Ingresso: settore A/B €. 12 – settore C/D €. 10 | | Info & prenotazioni 329 9461660



Sconto di € 2 su biglietto intero di ogni settore per under 25 - over 65 anni e soci youngercard | Biglietti in prevendita su www.liveticket.it/corianoteatroestate.