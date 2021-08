Riccione: baby gang con due minorenni minaccia turisti e li rapina

Cronaca

Riccione

| 13:45 - 11 Agosto 2021

Un'altra baby gang in azione è stata fermata dai Carabinieri di Riccione. Nella notte tra martedì e mercoledì (10-11 agosto) due turisti hanno subito una rapina, in viale Ceccarini, da parte di due 19enni senegalesi, residenti nel riminese, e di due 17enni forlivesi. Sono stati bloccati dal gruppetto, minacciati con un coltello e rapinati della collanina e dello smarpthone. Ma i Carabinieri, prontamente intervenuti, hanno rintracciato la baby gang. I quattro non avevano il coltello, ma un manganello, oltre a un passamontagna. I due maggiorenni, sottoposti a fermo di polizia giudiziaria, si trovano al carcere dei Casetti di Rimini, mentre i minori, anche loro arrestati, sono ai domiciliari presso la propria abitazione.