Ubriaco molesta gli avventori di un locale sulla spiaggia, poi aggredisce i Carabinieri

Cronaca

Riccione

| 13:42 - 11 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Nella notte tra martedì e mercoledì (10-11 agosto) i Carabinieri del Nor hanno arrestato un 27enne magrebino, irregolare sul territorio, per le ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di monete falsficate. Il giovane, in stato di ubriachezza, è stato fermato in zona Marano, mentre infastidiva gli avventori di un locale sulla spiaggia. Alla vista dei Carabinieri ha assunto un atteggiamento minaccioso, per poi passare alle vie di fatto colpendo uno dei Militari con un calcio e procurandogli lievi escoriazioni. Perquisito, dopo essere stato bloccato e riportato alla ragione, aveva con sé una banconota falsa da 50 euro. Arrestato, è stato processato per direttissima in mattinata (mercoledì 11 agosto).