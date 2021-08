Piu' verde in città per contrastare le ondate di calore: Rimini cerca finanziamenti statali

Attualità

13:28 - 11 Agosto 2021

Ammonta a circa 700mila euro l’investimento del Comune di Rimini per la realizzazione di una serie di interventi finalizzati all'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano. Il programma, di cui la giunta comunale ieri (martedì 10 agosto) ha approvato lo studio di fattibilità, è candidato al bando promosso dal Ministero della Transizione Ecologica, un’iniziativa promossa per aumentare la resilienza dei centri urbani ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità.



L’obiettivo è quello di favorire la pianificazione a livello locale di misure da attuare nelle aree urbane per fronteggiare in modo più efficace le conseguenze del global warming, in particolare attraverso la realizzazione di interventi green e blue, come ad esempio la realizzazione di forestazione periurbana, di edilizia climatica, di tetti e pareti verdi, boschi verticali e barriere alberate ombreggianti.



Il piano elaborato dal Comune di Rimini prevede un investimento di circa 686mila euro, già inserito nel piano triennale dei lavori pubblici, ed è in fase di progettazione e comprenderà interventi di ampliamento delle aree verdi e opere di mitigazione ambientale. “La gestione e il potenziamento delle aree verdi urbane, dei prati, dei giardini, così come favorire la riqualificazione edilizia attraverso tetti e parete verdi, giocano un ruolo fondamentale per l’adattamento delle città agli effetti del cambiamento climatico e del global warming – sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Rimini Anna Montini – E’ quindi necessario proseguire sulla strada intrapresa, investendo su una pianificazione urbana che valorizzi le infrastrutture verdi e la rinaturalizzazione degli spazi, sull’esempio del Parco del Mare, per rendere le città più resilienti e più accoglienti”.