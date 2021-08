Italiani sempre piu' online e alla ricerca di modi per fare soldi

Attualità

La recente situazione legata alla pandemia ha portato ancora di più all'utilizzo di risorse on line per la vita di tutti i giorni. Spesa, studio, lavoro, divertimento, informazione, contatti con parenti ed amici, gioco. Le persone si sono affidate alla rete per tutti gli aspetti della loro vita.



Secondo gli studi le nuove abitudini digitali degli italiani hanno permesso una crescita di frequentazione di siti internet di almeno il 4%.



Per aiutare gli utenti a destreggiarsi nella miriade di possibilità offerte dalla rete, esperti del settore hanno dato dritte e consigli sui più disparati argomenti.

Molte ricerche on line hanno riguardato i modi per guadagnare soldi on line. La materia è ampia e regolamentata.



L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, garante della legalità e della sicurezza dei giochi pubblici, ha introdotto i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (skill games) attraverso un regolamento che si pone, tra gli obiettivi da conseguire, quello della tutela del giocatore.



Bisogna usare attenzione e cura prima di fare scelte azzardate. La cronaca nazionale è piena di persone truffate per non aver usato la cautela richiesta quando si tratta di acquisti/vendite on line.



Una volta acquisite tutte le informazioni, sarà possibile divertirsi in sicurezza sulle piattaforme più affidabili, come ad esempio i migliori siti di Poker online.



Il poker on line, giocato su siti autorizzati e sicuri, può permettere di provare a realizzare un guadagno giocando a diverse tipologie di tornei: Tornei Multi Tavolo (Mtt); Cash Game; Sit and Go. Per una migliore fruizione del gioco scelto, l'Adm elenca anche le probabilità di vincita.