Ferragosto a Gabicce Mare con il concerto dei Moka Club

12:57 - 11 Agosto 2021

Anche per il 2021 l'Amministrazione Comunale di Gabicce Mare, per questioni di sicurezza e tutela della salute, ha deciso di sospendere lo spettacolo pirotecnico al porto e di sostituire i fuochi d'artificio con un imperdibile spettacolo musicale.



Infatti per il 15 agosto in Piazza Municipio alle ore 21.30 è previsto una strepitosa serata con i Moka Club, band ai vertici del successo nel panorama del repertorio disco music, pop, dance dagli anni 70 ad oggi, con quasi vent'anni di musica alle spalle e mille concerti.



La serata sarà energia pura per il pubblico, grazie alle coinvolgenti performance musicali e canore e alle coreografie che vengono proposte sul palco da una band capace di trasformare ogni concerto in un vero e proprio spettacolo



“Anche per quest’anno - interviene il sindaco Domenico Pascuzzi - abbiamo optato per un’organizzazione del programma degli eventi prudente e responsabile, nel rispetto delle direttive antiCovid che dal 6 agosto hanno introdotto, per l'accesso agli spettacoli, l'uso del green pass. La collocazione dello spettacolo pirotecnico al porto, non può garantire un sufficiente distanziamento interpersonale in quanto il pubblico tende ad ammassarsi nell'ultimo tratto del molo, creando situazioni di difficile controllo per noi”.



“I 20 minuti di fuochi d'artificio saranno sostituiti da più di 2 ore di musica e divertimento in Piazza Municipio - annuncia l’assessore al Turismo Marila Girolomoni - Abbiamo in serbo una serata musicale delle grandi occasioni per creare comunque un momento di festa e per ringraziare, come di consueto fa l'Amministrazione Comunale nella serata di Ferragosto, tutti coloro che si impegnano per fare in modo che Gabicce Mare sia la splendida e accogliente destinazione di vacanze per molti ospiti”.



L'appuntamento è quindi il 15 agosto alle ore 21.30 in Piazza Municipio. I posti sono limitati e si può accedere esclusivamente tramite prenotazione fino ad esaurimento disponibilità al nr. 3517520035, attivo dal 12 al 14 agosto dalle ore 17.00 alle ore 19.00. In ottemperanza al DL 23 luglio 2021 n. 105, l'accesso è consentito solo ai possessori di green pass da esibire all'ingresso. Per facilitare le operazioni di controllo l'ingresso all'area spettacolo sarà autorizzato a partire dalle 20.00.