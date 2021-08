Tennis, a Igea tris d’oro del Ct Cacciari Imola con Tozzola, Valgimigli e Balducci

Sport

Bellaria Igea Marina

| 12:39 - 11 Agosto 2021

Ancora una volta le giocatrici del Ct Cacciari Imola protagoniste assolute al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina dove è in corso il trofeo “Igea Dea della Fortuna” dotato di 1000 euro di montepremi. Nel 3° turno del main-draw avanzano compatte Martina Balducci, Giulia Tozzola e Veronica Valgimigli, buona parte della formazione imolese impegnata quest’anno nella serie C a squadre.

Tabellone finale, 3° turno: Martina Balducci (2.7)-Sofia Bardi (3.1) 6-3, 7-6 (5), Giulia Tozzola (2.8)-Martina Valenti (2.7) 6-1, 6-4, Veronica Valgimigli (2.8)-Sofia Marchetti (2.7) 6-1, 6-2. Avanza, ma per il forfait della sua avversaria, anche la 3.1 Evelyn Amati (Ct Casalboni).

Il giudice arbitro della manifestazione è Paolo Calbi, direttrice di gara Violanda Elezi.