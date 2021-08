Riccione, per Ferragosto i fuochi si fanno in quattro

Eventi

Riccione

| 12:31 - 11 Agosto 2021

Fuochi d'artificio di ferragosto a Riccione (foto di repertorio).



Grande calendario di eventi per il weekend di Ferragosto a Riccione, che si concluderà con lo spettacolo dei fuochi d'artificio, organizzati in quattro diverse postazioni per garantire il distanziamento tra gli spettatori. A partire dalle 11.30 in 4 diverse postazione della costa riccionese, la sera di sabato 14 agosto, si potranno ammirare i giochi pirotecnici che annunciano il Ferragosto sulla spiaggia antistante piazzale Roma (al termine del concerto), sulla spiaggia antistante piazzale San Martino, sulle spiagge delle zone 122-123 e 88-89.



Ecco il programma nel dettaglio del weekend più caldo dell'estate



venerdì 13 agosto

Anfiteatro Ex-fornace, Parco degli Olivetani

Viale Einaudi, ore 20.30

Balera Verdemare

Fantasie d'orchestre e serate in allegria con la musica romagnola

Fino al 3 settembre, ogni venerdì sera. A cura di Comitato Parco Sport Village e i Centri di buon vicinato.



Piazzetta Parri, Riccione Paese ore 18-24

Spettacolo di acrobatica aerea

A cura di Comitato Riccione Paese



Viale Gramsci angolo viale San Martino, ore 21:15

Radio Kom - Vasco Rossi Tribute

A cura di Comitato Riccione Abissinia



Viale Gramsci ore 21:30

Performance urbane e corner selfie del gruppo integrato Cuore 21

A cura di Centro 21 e Cuore 21



sabato 14 agosto



Samsara Beach ore 6

Albe in controluce

Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione

COMA_COSE



Giardino Villa Mussolini, ore 6:30

Albe in controluce

Yoga al sorgere del sole



Piazzale Roma, ore 21

Deejay on stage

Madame, Deddy e Sangiovanni



Piazzale Roma, piazzale Azzarita e piazzale San Martino: fuochi d'artificio.