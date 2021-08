Rimini, il grande caldo di ferragosto: ecco le previsioni, giorno per giorno

Attualità

Rimini

| 12:14 - 11 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Caldo in graduale aumento sul riminese. Il tempo sarà stabile, minime notturne sopportabili fino a venerdì, ma in aumento fra sabato e domenica. Temperature massime sui 36 gradi, ma non è escluso qualche picco superiore nelle zone di pianura. Tra ferragosto e lunedì 16 agosto l'apice di questa ondata, poi aumentano le probabilità di un periodo con temperature piu' miti.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 11/08/2021 ore 11:45

Giovedì 12 agosto 2021



Stato del cielo: sereno al mattino e nel pomeriggio, parzialmente velato la sera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +18°C e +23°C, massime comprese tra +29°C e +34°C.

Venti: deboli da nord-ovest, in rotazione a est/nord-est nel pomeriggio.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Venerdì 13 agosto 2021

Stato del cielo: sereno al mattino, parzialmente velato o velato nel pomeriggio-sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +17°C e +23°C, massime comprese tra +30°C e +35°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: molto alta.



Sabato 14 agosto 2021

Stato del cielo: sereno ovunque, salvo addensamenti cumuliformi nel pomeriggio a ridosso dei monti.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +19°C e +24°C, massime comprese tra +30°C e +35°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto alta.



Domenica 15 agosto 2021

Stato del cielo: sereno su pianura e costa, sereno o poco nuvoloso nell’entroterra.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +20°C e +25°C, massime comprese tra +30°C e +36°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali, con locali rinforzi pomeridiani lungo la fascia costiera.

Mare: da calmo a poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: la nuova settimana esordirà con un Lunedì 16 agosto all’insegna di tempo stabile e temperature ancora molto elevate, con valori massimi fin sui +37°C su aree collinari e zone interne del riminese. A partire da Martedì 17 agosto si aprono le porte ad un possibile cambio di rotta: correnti atlantiche più umide e fresche potrebbero iniziare a scalzare via il dominio dell’anticiclone nord-africano, riportando le temperature vicino ai valori tipici del periodo.



QUI ulteriori dettagli per Rimini

Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram