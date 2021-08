Il paesaggio nel cinema, prosegue la rassegna a Montegridolfo

Eventi

Montegridolfo

| 10:18 - 11 Agosto 2021

Locandina del film "In viaggio verso un sogno".

Il Comune di Montegridolfo – Assessorato alla Cultura, Turismo e Comunicazione propone il Festival cinematografico "dal paesaggio di Montegridolfo ai paesaggi del mondo": il Festival, per la tematica trattata, è del tutto innovativo nel seppur nel ricco panorama delle manifestazioni filmiche emiliano-romagnole, si avvale della direzione artistica del critico cinematografico Paolo Pagliarani e presenta delle pellicole dove, al pari della sceneggiatura e degli attori, il paesaggio è protagonista.

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma giovedì 12 agosto a Trebbio di Montegridolfo, nei pressi del Santuario Mariano della Beata Vergine (campo sportivo): in questo modo oltre a promuovere il monumento religioso, verrà ricordato che nella Chiesa è conservata una grande pala d'altare del 1549, che raffigura la miracolosa Apparizione della Beata Vergine con la particolareggiata rappresentazione del Castello di Montegridolfo, una forte testimonianza storica del paesaggio e del suo mantenimento.

Il film in cartellone è "In viaggio verso un sogno (Peanut Butter Falcon)" di Tyler Nilson e Michael Schwartz con Zack Gottsagen, Shia LaBeouf e Dakota Johnson: tra le paludi del sud degli Stati Uniti il viaggio avventuroso di Zack, ragazzo afflitto da sindrome di Down, desideroso coronare il suo sogno di diventare wrestler professionista.



La proiezione è a ingresso gratuito e si svolge nel rispetto delle disposizioni anti-Covid 19, con inizio alle ore 21.00.

Si consiglia la prenotazione al recapito telefonico: 0541.855054.