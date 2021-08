Investito da un treno a Cesenatico, traffico sospeso sulla linea Cervia - Rimini

Cronaca

Cesenatico

| 09:35 - 11 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Traffico ferroviario sospeso tra Cervia e Rimini per l'investimento di una persona a Cesenatico. La vittima, di cui non si conoscono le generalità, secondo una prima ricostruzione, è stato investito verso le 6 di questa mattina (11 agosto). Il traffico ferroviario della linea Ferrara - Rimini (nel tratto Cervia - Rimini) è interrotto in attesa degli accertamenti dell'autorità giudiziaria.

Sono quattro i treni direttamente coinvolti:

• R 17543 Bologna Centrale (8:06) - Rimini (10:17)

• R 17654 Pesaro (8:40) - Ravenna (10:14)

• R 17542 Rimini (8:43) - Bologna Centrale (10:54)

• R 17661 Ravenna (8:47) - Rimini (9:42)

Altri treni sono stati dirottati su percorsi alternativi. Per la tratta interessata è attivo un servizio sostituito bus tra Cervia e Rimini.