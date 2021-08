Rimini Calcio, sette reti nella prima uscita contro il Medicina

Sport

Rimini

| 20:04 - 10 Agosto 2021

E' finita 7-0 la prima uscita del Rimini contro il Medicina. Sono andati a segno sul finire del primo tempo nel primo tempo Kamara (conclusione dall'altezza del disco del rigore) e Ferrara con una conclusione dal vertice dell’area grande e palla all’incrocio dei pali). Nella ripresa a segno Cuccato (di testa su angolo), Isaia, Arlotti in contropiede (supera il portiere con un bel destro sul secondo palo), Tomassini (tiro al volo dai 16 metri infila e sfera all'incrocio dei pali) e infine Pecci (sinistro ad incrociare sul secondo palo). Era presente il presidente Alfredo Rota, il dg Franco Peroni. Prossima sfida sabato ore 18 contro il Victor San Marino.



Il tabellino



RIMINI primo tempo (4-3-3): Marietta, Manfroni, Carboni, Cuccato, Mengucci, Kamara, Tanasa, Aprea, Gabbianelli, Mencagli, Ferrara.

A disp: Lazzarini, Barbatosta, Tiraferri, Panelli, Haveri, Tonelli, Pari, Isaia, Pecci, Tomassini, Arlotti, Porcellini, Falasconi, Caldari. All. Gaburro

MEDICINA (primo tempo): Baldazzi, Alpi, El Abbassi, Savini, Dardi, Castagnini G., Carboni F., Garelli, Heddate, Selleri, Sabbatani

A disp: Sartopolo, Graziano, Bolelli, Castagnini D., Commissari, Randi, Malo, Martella, Cusimano, Burzi, Dal Fiume, Marchetti, Degli Esposti, Dall’Olio. All. Geraci

RETI: 44’ pt Kamara, 45’ pt Ferrara, 6’ st Cuccato, 9’ st Isaia, 15’ st Arlotti, 25’ st Tomassini, 36’ st Pecci