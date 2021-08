Viserba: degrado e criminalità in via Sacramora

Attualità

Rimini

| 18:33 - 10 Agosto 2021

Parcheggio del liceo Serpieri.

A scrivere alla redazione di Altarimini è un nostro lettore: "Vorrei sottoporre all'attenzione pubblica una situazione di degrado e microcriminalità che si presenta nel periodo estivo a Viserba, in Via Sacramora, nel parcheggio del liceo Serpieri e del Conad. Tutte le sere, fino a tarda notte, gruppi di ragazzini si riversano nel parcheggio, provocando urla, schiamazzi, scorribande con moto e auto, danneggiamenti agli arredi pubblici, probabilmente sotto l'effetto di alcol. A discapito dei numerosi residenti della zona che tra questo e la musica a tutto volume rendono le serate/nottate estive infernali. Più volte sono state chiamate e fatte intervenire le forze dell'ordine ma la situazione non cambia, anzi peggiora sempre piu. E cosi una tranquilla zona residenziale si è trasformata negli ultimi anni in un territorio incontrollato e una discoteca per far "divertire" i giovanissimi che in altri luoghi della città forse sarebbero piu controllati".