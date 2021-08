Auto investe 4 persone: uno è grave. Ipotesi malore per la conducente

Cronaca

Rimini

| 18:20 - 10 Agosto 2021

Il luogo dell'incidente.



Perde il controllo della propria auto, forse a causa di un malore, investe quattro persone e poi si schianta contro altre vetture in sosta. L'incidente stradale avvenuto a Rivazzurra questo pomeriggio (martedì 10 agosto) ha avuto per protagonista una donna, alla guida di una Chevrolet, che viaggiava su viale Regina Elena in direzione Riccione-Rimini. Arrivata all'altezza di via Bergamo, nei pressi del ristorante Lo Zodiaco, ha perso il controllo del mezzo, finendo prima contromano, poi investendo quattro persone. L'auto ha finito la propria corsa sbattendo contro le vetture in sosta. Una delle persone investite ha subito lesioni a una gamba ed è stata trasportata all'ospedale Infermi, da qui trasferita in elicottero al Bufalini di Cesena. Lievi ferite per gli altri tre pedoni, soccorsi dal personale del 118, intervenuto con due ambulanza e con l'automedica. La Polizia Municipale si è occupata dei rilievi dell'incidente.