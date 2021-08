Rimini, donna a faccia in giù nel mare: salvata da bagnino

Cronaca

Rimini

| 17:49 - 10 Agosto 2021

Nel riquadro il bagnino di salvataggio Max Guerra.



Una donna ultrasettantenne, italiana, ha accusato un malore in spiaggia questo pomeriggio (martedì 10 agosto), all'altezza del bagno 95 di Rimini Sud. Si trovava in acqua, quando ha perso i sensi. Il bagnino di salvataggio Max Guerra, notandola cadere a faccia in giù, è intervenuto immediatamente, portandola a riva e praticandole la manovra di rianimazione, assistito dai colleghi bagnini Enrico Santucci e Antonio De Vito, mentre sul posto si portava il personale del 118. Al momento del trasporto all'ospedale Infermi, le condizioni dell'ultrasettantenne erano critiche, ma non sarebbe in pericolo di vita.