Calcio RSM, il veterano Alex Nodari al servizio della Virtus. L'attaccante Semprini al Tre Penne

| 17:46 - 10 Agosto 2021

Alex Nodari.

Arriva un colpo di spessore ed esperienza per la Virtus: è infatti ufficiale l'acquisto di Alex Nodari, difensore classe '82 che in carriera ha indossato maglie importanti come quelle di Ravenna e Spal. Nell'ultima stagione era al Cattolica.

"Il corteggiamento del direttore sportivo Guiducci e’ iniziato già anno scorso in modo molto sereno e rispettoso, poi ho deciso di mantenere la categoria di serie D con la promessa di risentirci, e così è stato - dice Nodari - Alla fine della stagione si erano fatte sentire altre società del campionato interno, però avevo promesso che al primo posto c’era la Virtus perché il direttore mi aveva fatto subito una buona impressione. Inoltre la ciliegina sulla torta è stato sapere che come mister ritrovavo un grande uomo e poi allenatore come Bizzotto”.

Un giudizio sul torneo sammarinese?

"E' un campionato di cui ho sempre sentito parlare e che preso sotto gamba presenta insidie, io e i miei compagni cercheremo di fare il massimo per portare in alto questi colori".

TRE PENNE L’ultimo arrivo è l’attaccante italiano ex Cailungo e Domagnano Pietro Semprini. Nella scorsa stagione Semprini, che fa della velocità e dell’attacco della profondità le sue armi migliori, ha segnato due reti con la maglia del Domagnano. Il giocatore racconta com’è nata la trattativa con il club di Città: “Dopo le esperienze con Cailungo e Domagnano avevo voglia di fare questo salto di qualità e mettermi in gioco in una squadra di vertice, sono pronto e molto motivato" dice l'attaccante che ha visionato alcuni allenamenti della formazione durante la preparazione estiva per la sfida di Conference League contro la Dinamo Batumi: "Ho notato che gli allenamenti si svolgono ad alta intensità e con grande professionalità. Non vedo l’ora di iniziare”. Semprini conclude indicando i suoi obiettivi per questa stagione: “A livello individuale, mi auguro di trovare il prima possibile la migliore forma fisica e quindi poter aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti"