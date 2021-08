Infiorescenze di cannabis: guida completa

Attualità

14 Agosto 2021

E' iniziata, nel nostro Paese, la commercializzazione della cannabis a basso contenuto di Thc.

Le infiorescenze di cannabis sono prodotti diventati di uso quotidiano da quando, nel gennaio 2017, è entrata in vigore la Legge 242/2016. Grazie a questo testo normativo, è iniziata, nel nostro Paese, la commercializzazione della cannabis a basso contenuto di THC (parliamo di una soglia massima dello 0,2%).



Quando le si nomina, si possono inquadrare innanzitutto diverse tipologie. Dalla Kush fino all’Orange e all’Amnesia Haze, c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Chiarita questa doverosa premessa, entriamo nel vivo delle peculiarità del prodotto, che può essere acquistato sia online - gli e-commerce che vendono cannabis light sono tantissimi - sia presso numerosi store fisici aperti per le strade delle nostre città.



Infiorescenze CBD: ecco cosa sapere



Partiamo dalle basi, cercando di capire assieme cosa sono le infiorescenze di cannabis light (caratterizzate da un alto contenuto di CBD o cannabidiolo, principio attivo non psicoattivo). Quando si utilizza questo termine si inquadra, niente più e niente di meno, che i fiori che spuntano a seguito dei processi di coltivazione della canapa.



Entrando nel vivo delle loro caratteristiche, facciamo presente che, in tutti i casi, si parla di fiori di genere femminile. La legge sopra ricordata - che pur avendo rappresentato una svolta per l’ordinamento italiano presenta, a detta sia degli attori della filiera sia dei consumatori, diversi punti che possono essere migliorati - consente attualmente di produrre 68 specie di infiorescenze, tra le quali è possibile includere diverse alternative made in Italy (di ottima qualità).



Quanto costano le infiorescenze?



Quanto costano le infiorescenze di cannabis? A questo interrogativo non è possibile dare una risposta univoca. Tutto, infatti, dipende dalla tipologia di infiorescenza. La prima cosa da dire al proposito è che il prezzo viene definito al grammo. In linea di massima - la forbice dipende anche dalle scelte delle singole attività - si può andare dai 3 euro al grammo della New York Diesel CBD agli oltre 4 della Orange. Quest’ultima, è considerata una delle varietà più pregiate. Ricca di CBD, come è chiaro dal nome stesso si contraddistingue per un piacevole aroma agrumato.



Le infiorescenze sono psicoattive?



Come già accennato - ma non fa mai male ripeterlo in quanto si tratta di un aspetto legato a un luogo comune molto diffuso - le infiorescenze di cannabis light non sono psicoattive. Il THC presente è infatti pochissimo. Dal momento che la soglia sopra citata è difficile da mantenere per i produttori, il legislatore ha introdotto un limite di tolleranza pari allo 0,6%. Anche in questo caso, la quantità di principio attivo psicoattivo è minima e non influisce in alcun modo sulla lucidità degli atti messi in primo piano durante la vita quotidiana.



Nonostante ciò, si raccomanda di non utilizzare mai il prodotto prima di mettersi alla guida. Il THC, pur essendo presente in quantità irrisorie, viene comunque rilevato dagli strumenti che le Forze dell’Ordine utilizzano per controllare l’assunzione di sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti.



Come iniziare da zero ad acquistarle



Come si inizia, partendo da zero, ad approcciarsi al mondo delle infiorescenze al CBD? Il primo consiglio da prendere in considerazione riguarda la scelta di un rivenditore di qualità. Nel caso degli store fisici, conta tantissimo il rapporto di fiducia e di empatia con il personale del negozio. Per quanto riguarda l’e-commerce, una buona idea prevede il fatto di orientarsi verso portali con schede di prodotto approfondite, in cui si dà spazio alle caratteristiche della singola infiorescenza (anche con copy emozionali).



Per quanto riguarda l’e-commerce, un criterio di qualità è la presenza di un blog caratterizzato da articoli in cui si parla in maniera dettagliata dei prodotti proposti - infiorescenze comprese - di come utilizzarli e di come scegliere quelli più adatti alle proprie esigenze (bisogna tenere in conto anche la confidenza che si ha con il consumo di cannabis light).