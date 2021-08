Calcio D, Forlì: per la difesa l'ex Rimini Ronchi. In attacco c'è Petrucci Il primo ha chiuso la stagione al Trento con la promozione in C. Il secondo ha militato a lungo in C

Sport Forlì | 17:32 - 10 Agosto 2021 A destra Matteo Ronchi. Doppia operazione in entrata per il Forlì Calcio. Sono arrivati Andrea Petrucci, attaccante classe 1991, proveniente dalla Lega Pro. In carriera ha vestito le maglie di Ascoli, Fermana, Maceratese, Grottammare, Carpi e Vis Pesaro. L'altro volto nuovo è il difensore centrale Matteo Ronchi, difensore classe 1996, nell'ultima stagione al Rimini e al Trento. Ha giocato anche nel Ravenna.