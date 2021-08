La lite tra dipendenti nella cucina di un hotel finisce a coltellate e con una denuncia

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 17:25 - 10 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Una lite in cucina finisce a coltellate. E' quanto successo ieri pomeriggio (lunedì 9 agosto) in un hotel di Bellaria Igea Marina: un 23enne della Repubblica Domenicana, residente in città e incensurato, è stato denunciato per l'ipotesi di reato di lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, al culmine della lite con un altro dipendente addetto alla cucina, un 47enne siciliano, il giovane dominicano ha preso una lama dal banco di lavoro e ha sferrato un colpo alla coscia del malcapitato. Quest'ultimo è stato costretto alle cure del pronto soccorso ed è stato dimesso dall'ospedale con 20 giorni di prognosi.