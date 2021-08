Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:01 - 10 Agosto 2021

Francesco Scotti con il presidente Oscar Cervellieri.

Francesco Scotti, portiere classe 1983, è il primo acquisto targato Cattolica Calcio 1923 S.G .

Francesco, in uscita dal Rimini, vanta più di 300 partite tra i professionisti e arriva a Cattolica con tutta la sua esperienza e professionalità per un campionato che riscatti la scorsa stagione in cui il club è retrocesso. Scotti recentemente si è operato in due riprese ad un dito dito della mano sinistra.