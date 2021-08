Calcio Promozione, il Gabicce Gradara blinda la difesa con Manuel Maggioli

Sport

Gabicce Mare

| 16:54 - 10 Agosto 2021

Manuel Maggioli.



Ottimo rinforzo per la difesa del Gabicce Gradara. E' il centrale classe 2000 Manuel Maggioli, riccionese, una buona esperienza alle spalle nonostante la giovane età. Cresciuto nei Tre Villaggi, è approdato al settore giovanile del Cesena dove è rimasto per tre anni per poi finire a quello del San Marino. Poi Fya Riccione (Allievi), quindi Juniores del Rimini allenata da Giordano Cinquetti, fino alla esperienza in serie D alla Sammaurese prima e al Cattolica poi: in giallorosso un infortunio ha tenuto fermo il giocatore per cinque mesi. L'ultima esperienza alla Fya (Eccellenza) è stata interrotta dal covid (una presenza in Coppa Italia e due in campionato). Per tre anni Maggioli è stato pilastro della Rappresentativa Nazionale Dilettanti di Fausto Silipo oltre a far parte della Rappresentativa regionale di cui è stato capitano.

“Ora si ricomincia e spero che fili tutto liscio dopo un lungo periodo di stop – dice Maggioli – Il Gabicce Gradara è una società ambiziosa, insieme ai compagni cercherò di fare il massimo per raggiungere l'obiettivo più prestigioso possibile. Avevo altre proposte da categoria superiore, ma anche per motivi di lavoro ho preferito rispondere presente alla chiamata del Gabicce Gradara: si punta ad un campionato di vertice e ci sono tanti stimoli”.

Le sue caratteristiche?

“Sono un difensore centrale destro, grazie ai miei 185 centimetri di testa mi faccio valere. Sono determinato, mi piace impostare l'azione e in fase difensiva riesco a leggere bene le situazioni tattiche che la partita presenta. In che cosa devo migliorare? Sotto tanti aspetti, in particolare direi nell'uso del piede sinistro”.

La sua ambizione?

“Migliorarmi e riuscire a salire in categoria superiore. Il calcio è una grande passione, la voglio coltivare nel migliore dei modi ma compatibilmente con la mia attività lavorativa”.

La rosa offre al tecnico Scardovi ampie possibilità di scelta....

“Sempre ho dovuto lottare per conquistare il posto e sempre sono riuscito a ritagliarmi uno spazio. Confido che sarà così anche questa volta. La concorrenza non mi spaventa”.

Chi conosce dei nuovi compagni?

“Serafini perché è oltre ad essere un mio collega di lavoro è stato mio compagno di squadra al Rimini nel ritiro estivo nella stagione della serie C. poi Innocentini, anche lui un ex Rimini Calcio”.

L'EX MISTER Di Maggioli dice il suo ex mister alla Juniore del Rimini Giordano Cinquetti: “Manuel ha le qualità per giocare in categoria superiore, è valido tecnicamente, ha i tempi giusti dell'azione, capisce il gioco. E' in grado di far ripartire l'azione ed è forte di testa. Per il Gabicce Gradara un giocatore di assoluto valore”.