Coronavirus: contagi calano in regione, ma non a Rimini

Attualità

Rimini

| 16:16 - 10 Agosto 2021

Bollettino Covid Emilia Romagna 10 agosto 2021.





Due pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato stabile) e 87 nuovi casi di contagio, in linea con la media della scorsa settimana (nelle ultime 48 ore 171 casi). Prevalgono i sintomatici, 48, sugli asintomatici, 39. Sono i numeri odierni (martedì 10 agosto) della pandemia da Sars-CoV-2 per il territorio riminese.



In regione i contagi calano: il tasso di positività cala dal 3,1% all'1,7%, i nuovi casi sono 463 su 27.115 tamponi. Continuano però a crescere i ricoveri nei reparti Covid, 313 (+7), mentre rimangono 31 i pazienti in terapia intensiva, a fronte di due ricoveri e di due dimissioni. Nessun decesso è stato registrato per il territorio regionale.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 88 nuovi casi, Rimini (87) e Modena (85); seguono Reggio Emilia (52) e Piacenza (50). Quindi Ravenna (39) e Ferrara (26); poi Cesena (15), Parma e Forlì (entrambe con 10 nuovi casi). Infine, il Circondario Imolese (1 nuovo caso).