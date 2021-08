Novafeltria: fissati i funerali di Giuseppe Sebastiani, ucciso da un ramo caduto

Attualità

Novafeltria

| 16:11 - 10 Agosto 2021

I Carabinieri sul luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Giuseppe Sebastiani (nel riquadro).

Saranno celebrati domani (mercoledì 11 agosto) presso la parrocchia di Secchiano, alle 15, i funerali di Giuseppe Sebastiani, l'ex maresciallo 80enne che ha perso la vita domenica (8 agosto) in uno sfortunato incidente. L'uomo stava effettuando dei lavori di potatura in una delle sue proprietà, nei pressi della via 2 giugno a Novafeltria, zona fiume Marecchia, quando è stato travolto e colpito alla testa da un ramo. Sebastiani, residente a Forlì, aveva anche casa a Secchiano, il comune in cui si terrà il funerale. Partenza del corteo funebre dall'ospedale Sacra Famiglia di Novafeltria dalle 14.30 di domani (mercoledì 11 agosto).