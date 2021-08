Riccione: chiuso un altro hotel, gli ospiti dovranno sgomberare prima di Ferragosto

Attualità

Riccione

| 15:57 - 10 Agosto 2021

Polizia Municipale (foto di repertorio).



Mentre l'albergo oggetto di controlli dei Carabinieri e della Polizia Municipale è stato riaperto dopo il pagamento delle sanzioni, un altro hotel di Riccione è stato chiuso oggi (martedì 10 agosto): funzionari comunali hanno notificato alla titolare della struttura, che conta 42 camere e 57 posti letto, il divieto di prosecuzione dell'attività con revoca di esercizio e l'obbligo di sgombero entro il 13 agosto. "Non sussistevano più i requisiti minimi per svolgere l'attività in sicurezza - spiega l'assessore alle Attività Produttive e alla Sicurezza, Elena Raffaelli -. È doveroso da parte dell'amministrazione intervenire in certe circostanze con la revoca della licenza". L'amministrazione comunale non intende arretrare e abbassare la guardia: "Difendiamo gli operatori che lavorano con serietà seguendo le regole da quelli che invece non lo fanno".