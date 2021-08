Elezioni, Rimini Coraggiosa sosterrà il candidato del Pd Jamil Sadegholvaad

Attualità



15:42 - 10 Agosto 2021

Da sinistra Graziano Urbinati, Paolo Rossi, Francesca Macchitella, Chiara Bellini e Jamil Sadegohlvaad.

Rimini Coraggiosa sosterrà Sadelgovaad alle elezioni comunali. Il Lavoro, l'ambiente, i diritti e la giustizia sociale sono i temi che per Rimini Coraggiosa debbono vedere impegnata la prossima amministrazione e sono gli impegni che sanciscono il patto con la coalizione di centrosinistra per le elezioni amministrative della Città. Rimini Coraggiosa ribadisce la propria vocazione al campo del centrosinistra e su questi presupposti ed impegni si definisce oggi (martedì 10 agosto) l’accordo programmatico con Jamil Sadegholvaad e Chiara Bellini. "Nei prossimi anni deve esserci un'attenzione molto alta alla sostenibilità sia ambientale che sociale, Rimini oltre che essere la capitale del turismo deve diventare anche la capitale dei diritti delle donne e degli uomini che vivono e che ci lavorano", spiegano i referenti di Rimini Coraggiosa, che aggiungono: "Sul suo programma e su questi temi la lista Rimini Coraggiosa impegnerà tutte le proprie forze ed i propri candidati e candidate affinché la sinistra riminese trovi un'adeguata rappresentanza all'interno del Consiglio comunale e della nuova amministrazione per una città più legale, ecologista, progressista e soprattutto più solidale".