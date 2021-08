Salvataggio a Marina Centro, bagnino riporta a riva 2 bimbi di 5 anni

Cronaca

Rimini

| 14:33 - 10 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (lunedì 9 agosto), intorno alle 13.50, nelle acque dello stabilimento balneare numero 11. Il marinaio di salvataggio Simone Salvadori, fuori servizio (tra le 13 e le 14 c'è la pausa pranzo) e impegnato in una corsa sulla battigia, ha notato due bambini in acqua, a 60-70 metri dalla riva, nonostante il mare mosso. In difficoltà a causa di una corrente di risacca, che si forma sistematicamente in alcuni tratti di costa quando il moto ondoso si fa consistente, i due piccoli sono stati soccorsi dal bagnino: rischiavano di essere trascinati al largo dalla corrente. Riportati a riva, in sicurezza, sono state avviate le ricerche dei genitori. "Già da tempo l'associazione dei marinai di salvataggio della provincia di Rimini sta tentando di intraprendere una campagna di sensibilizzazione per cercare di arginare un fenomeno che sta dilagando smisuratamente e diventando a dir poco allarmante", spiega una nota dell'associazione, in riferimento ai casi di bambini lasciati soli nell'acqua dai genitori. "Si ricorda inoltre che l'abbandono di minori di 14 anni è configurato come reato dall'art. 591 del codice di procedura penale", evidenzia l'associazione in una nota. Nella giornata di ieri, in spiaggia libera, sono stati richiamati piu' di 20 bambini di varie nazionalità in acqua, tutti senza genitori, nonostante il mare agitato.