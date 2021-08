Incidente sull'A-14, un ferito grave e traffico in tilt con code di 3 km

Cronaca

Rimini

| 13:59 - 10 Agosto 2021

Auto tamponata nell'incidente.

Incidente questa mattina (martedì 10 agosto), intorno alle 10.50, sull'A-14, direzione Sud, nei pressi dell'ingresso della galleria di Scacciano, al km 137. Due i mezzi coinvolti, diversi i feriti, uno in gravi condizioni e ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena. Oltre al personale del 118 e della polizia autostradale, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberare chi era rimasto intrappolato nelle lamiere dei veicoli incidentati. Il traffico ha subito pesanti ripercussioni, con code di circa 3 km in direzione sud.