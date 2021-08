Quintorigo in concerto all'alba a Coriano, unica data in Romagna

Eventi

Coriano

| 13:42 - 10 Agosto 2021

Quintorigo.



Scalderanno di più i primi raggi del sole di Ferragosto o le note vibranti del jazz? Lo si scoprirà domenica 15 agosto, alle 5 del mattino nel concerto evento gratuito “Quintorigo play Mingus”, in programma all’alba dai Giardini Ivo Casadei di Coriano.



Nell’unica data in Romagna, la band propone il pluripremiato omaggio a Charles Mingus, il geniale contrabbassista e compositore di Nogales, Arizona, che nei suoi 36 anni di vita ha cambiato profondamente il modo di fare jazz.



Il quartetto, composto da musicisti che suonano insieme dai primi anni ’90 - Valentino Bianchi (sax), Gionata Costa (violoncello), Andrea Costa (violino), Stefano Ricci (contrabbasso) - interpreta, ricerca, inventa e sconvolge una lingua fatta di suoni inascoltati, strutture libere ed espressività originale e sorprendente.



Per i mattinieri che si prenoteranno, ci sarà l’emozione delle note dei Quintorigo in crescendo con lo spettacolo di un sole che sorge sulla vallata, il mare sullo sfondo e anche… i fragranti bomboloni appena sfornati della pasticceria Gironi.

Il concerto è anche l’unica data all’alba del nutrito programma artistico di Terre di Coriano estate, a cura di ProLoco Coriano, per la direzione artistica di Max Monti e Claudio Coveri, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale.



In cartellone, artisti del territorio di respiro nazionale, una selezione attenta di generi e proposte musicali, nomi di grande attrattiva con una caratteristica comune: tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito. Il concerto dei Quintorigo, che marca il culmine dell’estate, sarà seguito dall’ultima data in programma, quella dei Dellai, il 21 agosto.





“Quintorigo play Mingus” - Inizio spettacolo ore 5 del mattino, presso i Giardini Ivo Casadei (Via Martin Luther King, 13 - 47853 Coriano

Info e prenotazioni: 329 4199387 - www.terredicoriano.it