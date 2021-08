Cosa fare a Ferragosto 2021 a Rimini: gli eventi da non perdere. Il calendario

Eventi

Rimini

| 13:37 - 10 Agosto 2021



Dalle serate dedicata al mito di Francesca da Rimini al concerto dei Subsonica, dalle visite guidate alla shopping night, fino al cinema e ai concerti delle arene sotto le stelle. Per la settimana che conduce verso il ferragosto, entrano nel clou gli appuntamenti con le cose da fare, dal centro storico al mare. Anche nella giornata del 15 agosto il Museo della Città con la Domus del Chirurgo e il Museo Part con una eccezionale collezione d’arte, panoramica emozionante sulla creatività contemporanea, riservano l’opportunità di una visita rimanendo aperti tutto il giorno. Inoltre, tutti i venerdì sono possibili visite guidate al Museo Part e il mercoledì al sito archeologico della Domus (prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/rimini-museums)..



Martedì 10 agosto, la serata delle stelle cadenti, è accompagnata dalla magia dei fuochi artificiali sul mare ai bagni 128/129 di Rivazzurra, magia che si ripeteranno venerdì 13 agosto al bagno 57 di Marina Centro e sabato 14 agosto al bagno 29 di Viserba.



E dopo il Ferragosto, a trainare gli appuntamenti estivi sono il Meeting per l’amicizia fra i popoli, dal 20 al 25 agosto.



Tra gli appuntamenti:



martedì 10 agosto

Grand Hotel Rimini

Terrazza Dolce vita Il ciclo di salotti pomeridiani di Simona Ventura e Giovanni Terzi con i protagonisti del mondo della cultura, del cinema, della politica e della gastronomia termina con la cantante Noemi.

Ore 18.00, ingresso gratuito su prenotazione scrivendo a congressi@grandhotelrimini.com



martedì 10 agosto

Rimini, Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

E la chiamano Rimini 2021: Daniele Maggioli in concerto Daniele Maggioli presenta in un concerto dal vivo il suo ultimo lavoro, ‘Trattato di astronomia’, accompagnato da Marco Mantovani. I brani di questo nuovo progetto sono sempre alla ricerca di un sospirato equilibrio tra elettronica e forma canzone, tra sogno e realtà. Storie che partono da una visione sociale e collettiva, ma si frammentano nell’immaginazione e nel linguaggio. In caso di pioggia lo spettacolo è annullato. I biglietti sono disponibili su www.ticketlandia.com/m/event/danielemaggioli. Ore 21.15 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria



martedì 10 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Film ‘Crudelia’ Walt Disney, Durata 134 min, Anno 2021. Ore 21.00. Prenotazioni su www.liveticket.it/arenalido Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00. All’interno dell’arena è operativo un punto ristoro per l’aperitivo / cena prima dello spettacolo serale.



mercoledì 11 agosto

Rimini, Corte degli Agostiniani

Le grandi fughe del mago Houdini Teatro per ragazzi: un tributo alla straordinaria vita del più grande mago di tutti i tempi, Harry Houdini. A cura di: Mulino di Amleto Teatro / Combriccola dei Lillipuziani, di con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni; regia di Beppe Chirico. Ore 21:00 - In caso di pioggia lo spettacolo sarà allestito al Teatro degli Atti. Biglietto unico adulti e bambini € 5; gratuito per bambini fino a 5 anni compiuti. Prenotazioni: 0541.752056 info@mulinodiamletoteatro.com I biglietti si ritirano il giorno stesso dello spettacolo dalle 19.30 alle 20.30, dopodiché la prenotazione non sarà più valida.



mercoledì 11 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Psicologi in concerto Psicologi è l’incontro artistico tra i classe 2001 Drast e Lil Kaneki, entrambi 18enni. Un sodalizio nato sul web e sfociato in musica. Drast (al secolo Marco De Cesaris), napoletano del centro storico e Kaneki (Alessio Akira Aresu) romano di San Lorenzo riescono a raccontare la complessità del mondo che hanno intorno con verità e intelligenza compositiva. Nei loro brani, flussi di coscienza in forma pop-rap, emerge la generazione “post millennials”, idealista e digitale, Mc Donald’s e strada, nike e centri sociali, amori tra i banchi di una scuola non più in grado di rappresentarli. Ore 21:00. Prevendite su ticketone. Biglietteria serale presso Arena Lido Viale Ortigara 80, dalle ore 19

Info: 338 2273423



mercoledì 11 agosto 2021

piazza Francesca da Rimini - Rimini centro storico

Progetto Francesca 2021: Francesca ’50 e i languori di Matarazzo Nell'ambito del progetto 'Francesca 2021', tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta, viene proposta una serata con la proiezione della pellicola 'Paolo e Francesca', di Raffaello Matarazzo, 1950. Introduce Gianfranco Miro Gori. In caso di maltempo, l'evento si terrà presso la Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini "Luigi Tonini" Ore 21.00. Ingresso libero su prenotazione on line www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1673 Info: 0541 793851 info@francescadarimini.it



tutti i mercoledì fino al 25 agosto 2021

Rimini , centro storico

Rimini Shopping Night Serate in centro storico con negozi aperti fino alle 23.

In estate il mercoledì sera, il centro storico si anima con varie iniziative e le boutique aprono le porte negli orari serali con iniziative speciali, tra aperitivi e intrattenimento. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali. Un’occasione di vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Info: www.facebook.com/riminishoppingnight



giovedì 12 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Subsonica in concerto Sul palco riminese dell'Arena Lido arrivano i Subsonica, gruppo cult del panorama rock elettronico italiano, che con la tournée estiva riprende a suonare dal vivo e festeggia 25 anni esatti dall’inizio della propria storia, ritornando ai groove di quel primissimo “Subsonica” dalle sonorità che sembrano riscoprirsi oggi così attuali. Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999, influenzati dai linguaggi musicali più sperimentali, hanno rivoluzionato la scena e creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. Unanimemente apprezzati per la potenza del loro live, proporranno al pubblico di Arena Lido una scaletta ricca di vecchi e nuovi successi, a partire dall'album di debutto “Subsonica” (1997). Nella loro lunga carriera hanno ricevuto numerosi i premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, e vantano la partecipazione al Festival di Sanremo. Ore 21.00 Ingresso a pagamento. I biglietti sono disponibili su Ticketone e su Liveticket



In occasione del concerto sono messi a disposizione tamponi rapidi, ad offerta libera, per gli spettatori sprovvisti di green pass (servizio erogato dalla Croce Rossa Italiana comitato di Rimini dalle 18 in Viale Ortigara 80, nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’area concerto. I tamponi sono limitati).

Info: www.arenalido.it/programma



giovedì 12 agosto

Rimini Corte della Biblioteca Gambalunga

Progetto Francesca 2021: Poesie d'amore nella città di Francesca Per il Tributo a Dante e al mito di Francesca da Rimini nel VII centenario della morte del Poeta, ‘Da Dante a Borges: la Divina Commedia e le poesie romantiche dedicate a Francesca tra Ottocento e Novecento’. Recita Silvio Castiglioni. Intermezzo musicale allievi del Conservatorio G. Rossini di Pesaro. In caso di maltempo, l'evento si terrà presso la Sala del Giudizio del Museo della Città di Rimini "Luigi Tonini" . Ore 21:00. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/rimini-museums



giovedì 12 agosto



Rimini, Ponte di Tiberio - Piazza sull'acqua

E la chiamano Rimini 2021

Il filo? - Monologo per amanti della comicità d’autore Checco Tonti, con il suo amore per l’ironia, si tuffa in un mare di parole che fanno ridere e pensare. E quando torna a galla prende fiato per riportarle allo spettatore, una ad una. Ore 21.15. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.ticketlandia.com/m/event/ilfilo



giovedì, 12 agosto

Rimini, Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387,

Ron in concerto A Rimini uno dei più importanti e amati cantautori italiani, protagonista indiscusso della musica d’autore. Artista raffinato e sensibile, con una delle carriere più prestigiose e longeve del panorama musicale nazionale, Ron vanta un ricchissimo repertorio. Con il suo talento e le sue intuizioni compositive ha firmato moltissimi successi. Ore 21:15. Prevendite su circuito Liveticket (online e rivendite) o nelle serate dell’evento alla biglietteria del parco.



Da giovedì 12 a domenica 15 agosto 2021

piazzale Fellini, Rimini

Birrimini Manifestazione dedicata al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale. La quattro giorni nel cuore di Marina Centro ospita gli stand dei birrifici artigianali italiani e del cibo di strada, immancabile accompagnamento con la birra. Ad accompagnare i visitatori, nel viaggio fra le realtà artigianali della produzione birraria, la musica fra dj set e la musica dei gruppi che si alterneranno sul palco il venerdì e il sabato sera. Non mancherà il mercatino handmade e vintage. A cura dell’Associazione Assovespucci. Orario: giovedì 12 e venerdì 13 dalle ore 19.00; sabato 14 e domenica 15 dalle ore 11.00. Ingresso gratuito. Info: info@assovespucci.com



venerdì 13 agosto 2021



Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 - Rimini centro storico

Concerto del Coro Lirico Amintore Galli Arene sotto le stelle: Concerto alla Corte degli Agostiniani. Il Coro Lirico Amintore Galli Rimini, si esibisce in un concerto lirico diretto dal M° Matteo Salvemini. Ore 21.00. Ingresso gratuito su prenotazione. I posti sono limitati e numerati; è obbligatoria la prenotazione telefonica a partire da giovedì 5 agosto (dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, al numero 351 7136560). Si possono prenotare al massimo 4 posti per persona, fornendo nome, cognome e numero telefonico di ogni partecipante.



Sabato 14 agosto

Rimini, Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387

Sergio Casabianca e Marco Moretti in “Tanimodi, Tanimoda, Tanimode!” Un omaggio alla commedia dialettale in grande stile, in cui Sergio Casabianca e Marco Moretti vestiranno (in senso letterale!) non solo i panni dei due vecchietti già tanto amati dal pubblico in Tanimodi, ma anche per la prima volta quelli delle loro arzille mogli. Dialoghi esileranti in uno spettacolo dal divertimento assicurato, con Sergio e Marco capaci di trasformarsi, grazie al consueto talento da grandi improvvisatori, in personaggi teneramente comici, che parlano di un mondo semplice e concreto, nel dialetto della nostra campagna e in un italiano personalizzato e molto poco accademico. Ore 21.15. Evento gestito in conformità alle normative di sicurezza anti-covid. Prezzi: biglietti da 10 e da 12 € acquistabili su circuito liveticket (online e rivendite fisiche) o alla biglietteria del Parco, secondo disponibilità.



venerdì, 13 Agosto, 2021 - 21:30

Arena Lido – Darsena di Rimini

Jungle Cruise Il nuovo film Disney ambientato all'inizio del XX secolo

Regia Jaume Collet-Serra, durata 104 min, Anno 2021. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni - platea numerata con assegnazione delle poltrone Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00 Info: www.arenalido.it/programma



Venerdì 13 agosto e tutti i venerdì fino al 27 agosto

Giardini Don Luigi Sturzo (adiacenti al Ponte dei Mille) - Rimini

Artisti tra le mura eventi teatrali, culturali, musicali organizzati dall'associazione Scialla APS, che propone delle serate dedicate a tutte le età, con lo scopo di riqualificare le zone caratteristiche di Rimini, partendo dall'importanza storica delle mura romane presenti nei Giardini Don Luigi Sturzo.



venerdì 13 Agosto: esibizione ginnastica artistica, esibizione capoeira.

Orario: dalle 18.30 alle 24.00. Ingresso libero



sabato, 14 agosto

Arena Lido – Darsena di Rimini

Un divano a Tunisi Regia Manele Labidi Labbé, durata 87 min, anno 2019. Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni - platea numerata con assegnazione delle poltrone Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00. Info: www.arenalido.it/programma



Sabato 14 agosto

Rimini, Grand Hotel, Parco Fellini

Cene in Terrazza Una magica atmosfera e la cornice del Grand Hotel, fanno da contorno a cene a cinque stelle, curate dall’Executive chef del Grand Hotel di Rimini Claudio di Bernardo e dalla sua brigata. Tre appuntamenti settimanali al martedì, giovedì e sabato, a temi culinari differenti e band sempre diverse che si esibiscono nello scenario della terrazza esterna Il sabato si rende omaggio a Federico Fellini con 'I sapori della Memoria, a tavola con Federico'. Sabato 14 agosto la musica è con Riccardo Foresi e la swing orchestra. Ore 20.00. A pagamento Info 0541 56000 www.grandhotelrimini.com



Domenica 15 agosto

Rimini, Parco degli Artisti, Via Marecchiese 387

Ferragosto ROCK all’insegna dei Led Zeppelin Tributo ai Led Zeppelin con la Tribute Band White Summer: Simone Anthony Romanato – Voce, Roby Drum Artuso – Batteria, Filippo Wilson Barbieri – Basso, Alberto Marshall Biason – Chitarra. Uno spettacolo di grande energia in omaggio ai pioneri dell'hard rock, per un Ferragosto dentro la storia della grande musica. Ore 22.00. Evento gestito in conformità alle normative di sicurezza anti-covid. Prezzo Concerto: 10 €, biglietti su liveticket o alla biglietteria del Parco degli Artisti.



Domenica, 15 Agosto, 2021 - 21:30

Arena Lido – Darsena di Rimini

Black Widow Regia Cate Shortland, durata 133 min, anno 2021.

Ore 21:30. Biglietto 7 € intero / 6 € ridotto / 5 € bambini 5-12 anni - platea numerata con assegnazione delle poltrone. Prevendite su liveticket. Biglietteria serale aperta tutte le sere dalle ore 20:00. Info: www.arenalido.it/programma





FESTE E INTRATTENIMENTO AL MARE a FERRAGOSTO



sabato 14 agosto

piazzale Adamello, Rivabella Rimini

I miti della musica e del cinema

Live show con Amedeo Visconti. A cura del Comitato Turistico di Rivabella

Ore 21 Ingresso libero Info: Pagina Facebook Comitato Turistico di Rivabella



sabato 14 agosto

piazza Pascoli, Viserba Rimini

Serata musicale

Musica dal vivo con una band locale. In aggiunta, la serata è allietata dai fuochi d’artificio alle ore 23.00 al bagno 29. A cura del Comitato Turistico di Viserba.

Ore 21 Ingresso libero Info: Pagina facebook Comitato Turistico di Viserba



sabato 14 e domenica 15 agosto

Giardini bagno 120/128, Rivazzurra Rimini

Musica sulla spiaggia

Ferragosto con band musicali locali (Retrò Musicgroup sabato e Onda Sonora domenica). Nella serata del sabato si svolgono anche i tradizionali mercatini estivi. A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

Ore 21 Ingresso libero Info: pagina facebook Comitato Turistico di Rivazzurra



sabato 14 e domenica 15 agosto

viale Oliveti, Miramare Rimini

Country di Ferragosto

La Pro Loco ‘Miramare d’Amare’ propone due serate all’insegna del Western Style, con intrattenimento musicale, stand gastronomici e mercatino. Orario: 10 -24.



domenica 15 agosto

piazza Pascoli, Viserba Rimini

Tribute Band Lucio Battisti

Una serata dedicata alla musica con un omaggio a Lucio Battisti, interpretato dalla Band Live ‘La Compagnia’. A cura del Comitato Turistico di Viserba.

Ore 21 Ingresso libero Info: Pagina facebook Comitato Turistico di Viserba



domenica 15 agosto

via Dati – Viserba Rimini

Animazione Village

Una serata dedicata ai bambini con animazione.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: Pagina facebook Comitato Turistico di Viserba



domenica 15 agosto 2021

via San Salvador, Torre Pedrera Rimini

La gran festa di Ferragosto

Musica latinoamericana con animazione. A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

Ore 20.00 Ingresso libero Info: Pagina Facebook Comitato Turistico di Torre Pedrera



domenica 15 agosto 2021

piazzale Adamello, Rivabella Rimini

Serata musicale

Live music con Magda Pagani. A cura del Comitato Turistico di Rivabella

Ore 21 Ingresso libero Info: Pagina Facebook Comitato Turistico di Rivabella



domenica 15 agosto 2021

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serate di animazione

Nelle serate d'estate, il Parco Laureti propone delle serate di animazione. Il programma della settimana viene presentato la domenica sera. A cura del Comitato Turistico di Marebello

Orario: dalle 20.30 alle 23.30 Ingresso libero Info www.facebook.com/comitato.marebello