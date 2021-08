Ubriacio fradicio importuna i bagnanti, poi aggredisce i Carabinieri: arrestato

Cronaca

Rimini

| 13:21 - 10 Agosto 2021

Carabinieri di Rimini (foto di repertorio).

Momenti di concitazione ieri pomeriggio (lunedì 9 agosto) sull'arenile di piazzale Boscovich, a causa del comportamento di un 43enne tunisino, con precedenti di Polizia. L'uomo, ubriaco fradicio, è stato segnalato ai Carabinieri mentre importunava i bagnanti. Alla vista della pattuglia intervenuta, il 43enne ha iniziato ad assumere un atteggiamento minaccioso, fino a passare alle vie di fatto con calci e spinte, nel tentativo di scappare. E' stato bloccato e portato in Caserma, dove gli è stato notificato l'arresto. Processato per direttissima, è stato condannato a 10 mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, con sospensione condizionale della pena. Il giudice ha disposto anche il divieto di dimora nel comune di Rimini.