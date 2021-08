Chiuso albergo di Riccione, scoperti lavoratori in nero con turni di lavoro massacranti

Cronaca

Riccione

| 13:05 - 10 Agosto 2021

Carabinieri impegnati nei controlli.

I Carabinieri di Riccione, affiancati dalla polizia municipale di Riccione, hanno effettuato una serie di controlli in alberghi e residence del territorio, un'azione a cui hanno partecipato anche i NAS e il nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini. Per un hotel di Riccione è scattato il provvedimento di sospensione dell'attività, per irregolarità contrattuali e lavorative di più dipendenti: lavoratori "in nero" o "in grigio", con turni di lavoro superiori alle 48 ore settimanali, senza riposo, pagati in contanti (e quindi senza tracciabilità del denaro). Il totale delle sanzioni sfiora i 12mila euro. Sono ancora in corso le verifiche, da parte della polizia Municipale, sulla sicurezza strutturale dell'hotel.