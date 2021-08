Cronaca

Misano Adriatico

| 13:00 - 10 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Una 19enne nomade è stata arrestata ieri pomeriggio (lunedì 9 agosto) dai carabinieri a Misano, dopo aver tentato un furto in un condominio, in pieno giorno. Una pattuglia ha notato la ragazza allontanarsi in fretta e furia dall'immobile: fermata per un controllo, aveva con sè attrezzi per lo scasso. Dagli accertamenti svolti dall'Arma, è emerso il tentativo della giovane di entrare in tre diversi appartamenti, senza successo.