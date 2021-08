Cronaca

Cattolica

| 13:00 - 10 Agosto 2021

La droga sequestrata.

Ieri pomeriggio (lunedì 9 agosto) i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 38enne albanese, residente in Riviera, che aveva con sé 15 grammi di cocaina. Dopo averlo fermato per un controllo e dopo averlo trovato in possesso dello stupefacente, l'Arma ha proceduto con la perquisizione della sua abitazione, rinvenendo un altro etto di cocaina e il materiale per il confezionamento. E' scattato così l'arresto per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.