Oltre 3000 persone a Calici Santarcangelo: si lavora già all'edizione 2022

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:29 - 10 Agosto 2021

Calici Santarcangelo, alcuni scatti della kermesse.

Si è conclusa la 23° edizione di Calici Santarcangelo, una delle prime manifestazioni della Romagna a richiedere il green pass, per l'ingresso nelle location dello Sferisterio e del parco Campo della Fiera. Nonostante le difficoltà organizzative, I rappresentanti della Pro Loco e dell'associazione dei commercianti Città Viva, organizzatori della kermesse, si dicono soddisfatti per la riuscita dell'evento e per l'affluenza di pubblico: quantificato un pubblico di oltre 3000 persone, alternatesi nelle due serate del 6 e del 7 agosto. Calici Santarcangelo ha avuto per protagoniste 17 cantine della provincia, ma anche concerti dal vivo, spettacoli e uno speciale appuntamento con gli astrofili di Santarcangelo per lo studio del cosmo.



Gli organizzatori ringraziano i visitatori e anche tutti i volontari. Sono già partite le operazioni per l'edizione 2022, nella speranza di tornare al format pre pandemia, con la festa organizzata nelle vie del centro storico clementino.