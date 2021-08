Riqualificazione scuole di Montescudo, giovedì 12 presentazione del progetto

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 11:48 - 10 Agosto 2021

Panoramica di Montescudo.

Pronto il progetto per la nuova Scuola Primaria e Secondaria, così come predisposto da Interstudio Srl - Società di Ingegneria a cui è stato affidato l’incarico nel corso del 2020. Come noto, l’Amministrazione Comunale aveva posto come prioritario il tema dell’edilizia scolastica, soprattutto all’indomani della fusione dei due preesistenti Comuni, procedendo su due binari ben definiti, che hanno portato e stanno portando tutto il Comune a raggiungere gli obiettivi prefissati: da una parte, infatti, è stato completato il monitoraggio di tutti gli edifici e, laddove necessario – come i lavori eseguiti ad esempio alla Scuola dell’Infanzia “Bambi” di Trarivi – intervenire con i lavori per la messa in sicurezza degli immobili, soprattutto a livello sismico. Dall’altra, è stato avviato in parallelo un percorso di partecipazione sulla possibilità di realizzare una nuova struttura, che ha prodotto diverse indicazioni che l’Amministrazione Comunale ha poi fatte proprie. In primo luogo, è stata confermata l’esigenza di dotarsi di una nuova struttura, più moderna e con più laboratori in grado di soddisfare le rinnovate necessità degli studenti e del corpo docente. Le perplessità emerse invece sulla localizzazione di questa nuova struttura, hanno quindi invitato i tecnici a progettare una soluzione nello stesso sito attuale, ovvero rinnovando l’immobile che già oggi ospita la Scuola Primaria e Secondaria a Montescudo, in via Eco. Su questa stessa area è stata quindi progettata la nuova struttura, la cui riproduzione in scala verrà presentata pubblicamente giovedì 12 agosto alle ore 11, direttamente negli spazi della scuola, permettendo a tutti i presenti di avere il classico impatto “vecchio e nuovo”. La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento di presentazione, al quale parteciperanno oltre agli Amministratori Comunali anche i progettisti incaricati che potranno quindi spiegare al meglio tutti gli elementi tecnici del progetto. Seguirà piccolo ristoro offerto a tutti i presenti.