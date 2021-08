Furbetti dei rifiuti a Verucchio, 16 verbali delle Guardie Ecologiche Volontarie

Attualità

Verucchio

| 11:40 - 10 Agosto 2021

Immagine di repertorio.

Quasi tre sanzioni al mese. Sono infatti 16 i verbali comminati fra il 1° gennaio e il 30 giugno scorso sul territorio di Verucchio dalle Guardie Ecologiche Volontarie, per un ammontare complessivo delle sanzioni di 1.664 euro.

A rivelarlo è l’assessora all’ambiente Sabrina Cenni, che ha appena ricevuto la relazione semestrale dai responsabili e rivela: “In otto casi sono risultate decisive le segnalazioni di privati, figlie anche delle tante azioni messe in campo sull’educazione ambientale”.

A entrare ancor più nel merito di questa attività è il responsabile per il territorio verucchiese Sergio Menghi: “Oltre la metà di questi 16 casi ha per protagonisti negativi privati cittadini, ma nel 40% abbiamo scoperto rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti anche da parte delle ditte. Più volte i sacchi non erano stati neanche legati, ma lasciati aperti alla mercé degli animali: grazie alla nostra esperienza, attraverso scontrini o bollette, siamo però riusciti a identificare i trasgressori e a sanzionarli con multe da 104 euro cadauna”.

Il Comune di Verucchio ha sottoscritto una convenzione triennale con le guardie ecologiche volontarie della Provincia di Rimini per il controllo ambientale e zoofilo nel maggio 2019. “Le attività previste sono svariate: oltre alla particolare attenzione per la vigilanza ecologica e ambientale in materia di raccolta e conferimento rifiuti, sono previste un’azione di monitoraggio della tenuta e conduzione di cani e animali domestici e attività di educazione e sensibilizzazione alla tutela ambientale attraverso incontri nelle scuole e giornate formative con i cittadini. Mi sento fra l’altro di ringraziare questi volontari perché spesso vanno anche oltre quanto stabilito in convenzione: sono infatti previsti cinque turni mensili da 4 ore da parte di tre persone, ma i passaggi sono in realtà di più” chiosa Cenni.