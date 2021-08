Baseball, San Marino riabbraccia il pitcher Tiago Da Silva

Sport

Repubblica San Marino

| 10:42 - 10 Agosto 2021

Il San Marino Baseball ingaggia Tiago per le Italian Baseball Series e si prepara a giornate di fuoco. Dopo le vittorie in casacca San Marino, il pitcher ha lanciato ad altissimo livello oltreoceano, in Winter League venezuelana e in Triplo A messicano. In Venezuela ha vestito le maglie di Leones del Caracas (2013-2014), Cardenales de Lara (2015-2018) e Tigres de Aragua (2019-2020). In Messico è stato con Delfines Ciudad del Carmen (2014-2016), Rieleros de Aguascalientes (2016) e infine Generales de Durango (dal 2017 fino a pochi giorni fa).

Qualcuno potrebbe farsi bastare un “He’s back”, ma in fondo lui di titoli, al ritorno, ne ha vinti più di Jordan: 4 scudetti (2008, 2011, 2012, 2013), 1 Coppa Campioni (2011), 1 Coppa Italia (2009)

Valanghe di talento e partite da leggenda. Tiago Da Silva è tornato a San Marino e i titani lo riabbracciano forte.

Tiago, torni a San Marino, terra che è stata tua. Quali sono le emozioni?

“Le sensazioni sono molte, ho lasciato tanto amici a San Marino e mi sento molto emozionato nel tornare”

Qual è stato il momento che ricordi con maggior piacere a San Marino?

“Il momento più bello è stata la vittoria dello scudetto nel 2008. Poi anche tanti altri che sono arrivati con il lavoro di un gruppo fantastico e indimenticabile. La prima vittoria però non si scorda mai, è stata speciale”

Cosa vuoi dire ai tifosi?

“Che torno per vincere e che, anche a distanza di anni, San Marino mi è rimasto nel cuore”

Italian Baseball Series, San Marino contro Bologna…

“L’obiettivo? Vincere il quinto scudetto. Bisogna partire forte contro una buonissima squadra, l’importante sarà commettere meno errori possibili e approfittare dei momenti no dei nostri avversari. Un abbraccio a tutti”.