Novafeltria, crolla un ramo sulla testa, la vittima un ex Carabiniere

| 07:33 - 10 Agosto 2021

L'albero caduto addosso alla vittima.

Si chiamava Giuseppe Sebastiani l'anziano morto travolto da un ramo domenica sera a Novafeltria. Aveva 80 anni ed era un Maresciallo dei Carabinieri in congedo. Aveva comandato le stazioni di Portomaggiore e di Ronco. La tragedia si è consumata nella prima serata di domenica nel terreno di sua proprietà a Novafeltria, in zona fiume Marecchia, nella stradina adiacente alla via II Giugno, la strada che conduce al ponte verso Maiolo. Sebastiani si è messo al lavoro intorno all'albero. Un ramo è caduto colpendolo alla testa. L'allarme è stato dato da un familiare. L'80enne era ancora vivo all'arrivo del 118 ma tutti i soccorsi sono stati inutili. Ancora non è stata resa nota la data del funerale.