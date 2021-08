Calcio Eccellenza, Fya Riccione: presi Gianluca Maggioli e Matteo Bernacchini

Sport

Riccione

| 17:42 - 09 Agosto 2021

Da sx: Gianluca Maggioli e Matteo Bernacchini col dg Luca Carangelo.

Doppio arrivo in casa Fya Riccione, la società biancazzurra rinforza la rosa di mister Taccola con la firma dell’italo-venezuelano Gianluca Maggioli (’99) e di Matteo Bernacchini (’02).

Gianluca Maggioli è un difensore mancino alto 1.90, ha totalizzato 90 gettoni di presenza in serie D con Jesina e Trestina e può essere impiegato sia da centrale che da esterno. Per lui anche 4 goal in carriera. Il giovane fuori quota Matteo Bernacchini è un centrocampista centrale votato all'impostazione ed arriva dal Matelica, dopo le esperienze con Maceratese e Tolentino.

Prosegue intanto tutti i giorni alle 19.30, senza particolari intoppi, la preparazione allo stadio comunale e per venerdì 13 agosto alle 20.45 è prevista la prima partita in famiglia.