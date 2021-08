Covid: il lockdown provoca il boom del gioco online

Attualità

Il 2020, l'anno in cui è scoppiata la pandemia da Sar-COV-2, è stato caratterizzato da una grave crisi dell’economia mondiale. Le misure adottate dal governo italiano, per contenere il numero di contagi e dei ricoveri in ospedale, si sono concretizzate nel lockdown e nelle chiusure della maggior parte delle attività economiche, fatta eccezione per quelle indispensabili. Nel contempo il governo ha varato misure per sostenere imprese e cittadini, portando però a una crescita del deficit pubblico, come emerge dai dati del rapporto annuale Istat 2021 presentato a inizio mese. In Italia il disavanzo ha raggiunto il 9,5% del Pil che fortunatamente, per il 2021, dovrebbe crescere del 4,8%.

Secondo “Le imprese nella pandemia: marzo 2020 – marzo 2021”, dossier predisposto da Confesercenti per fare il punto sull’impatto della crisi generata dalla pandemia sul sistema economico, ad un anno di distanza dal primo lockdown, l’Italia ha registrato una perdita di 183 miliardi di euro del Pil e di 137 miliardi per i consumi.



Serrande abbassate per le sale giochi, boom gioco online



Nel lungo periodo del lockdown, le serrande si sono abbassate anche per le attività degli esercenti del settore dei giochi. Una situazione che si è ripresentata nell'autunno 2020, con l’adozione del sistema a zone gialle, arancione e rosse, portando anche a un deciso calo del gettito fiscale, visto che il settore è sottoposto a un'ingente tassazione: a farne le spese, quindi, sono state le attività, ma anche le casse dello Stato. Per alcuni titolari di sale giochi, c'è stata anche una beffa legata al decreto ristori: dai codici Ateco beneficiari, sono state escluse diverse sale da gioco fisiche, quelle con apparecchi a vincita.



L’inevitabile crollo del gioco nelle sale e agenzie ha avuto come contraltare il boom del gioco online, per il quale è consigliato sempre l’utilizzo di una piattaforma sicura, affidabile, con tutte le licenze Aams, oggi Adm.



Per giocare nei casinò on line con soldi veri, come spiegato su imiglioricasinoonline.net, è necessario quindi selezionare un casinò legale con licenza Adm e verificare i metodi di pagamento disponibili.



La scelta del sito migliore è anche condizionata dalle modalità della piattaforma che permetta di fare depositi e prelievi in modo pratico, veloce e sicuro. Non sono inoltre applicate tassazioni ai giocatori e alle loro giocate. La normativa italiana d’altro canto conferisce al gioco a distanza il carattere di intrattenimento, socializzazione e impiego piacevole del tempo libero, differenziandolo in maniera sostanziale da altri giochi, basati prevalentemente su comportamenti individuali e sulla distanza, sia fisica che temporale, tra il momento del gioco e quello della vincita.



Gioco online sicuro



In Italia i casinò online sicuri sono quelli in possesso di una regolare licenza rilasciata da Aams (Amministrazione autonomia Monopoli di Stato), oggi Adm (Agenzia Dogane e Monopoli), l'ente di controllo di lotterie, bingo, sale giochi e scommesse, sia in agenzia che online.



Attraverso la licenza, si vuole garantire al giocatore un ambiente di gioco legale e regolamentato, senza il rischio di incorrere in truffa. Ogni casinò online sicuro ha quindi in evidenza nella propria homepage il numero della propria licenza, che ottiene a seguito di scrupolose verifiche sul rispetto delle linee guide attinenti l'efficienza dei sistemi Rng di generazione di numeri casuali, così come delle crittografie Ssl, per la sicurezza delle transizioni finanziarie. Una volta ottenuta la licenza, dovrà mantenerla superando i controlli da parte dell'Adm, controlli che riguardano in particolare le piattaforme di gioco, con la verifica della percentuale di ritorno al giocatore, e gli adempimenti al contratto con l'utente.



Scegliere dunque siti affidabili, controllare le modalità di gioco e di pagamento, giocare in modo sano e liberatorio sono gli ingredienti migliori per divertirsi online.