Coronavirus San Marino: 43 casi nell'ultima settimana, 4 ricoveri in isolamento

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:52 - 09 Agosto 2021

Foto Simone Fiorani.

A San Marino, nella settimana dal 2 all'8 agosto, si sono registrati 43 nuovi casi di contagio al nuovo coronavirus. Sono 73 i casi attivi, quattro le persone in isolamento in ospedale e 69 in quarantena presso il proprio domicilio. Tra quest'ultime ci sono anche cinque italiani. Altre dodici persone sono in quarantena. Nell'ultima settimana, nella Repubblica del Titano, sono stati eseguiti 1012 tamponi. Il 2 e il 3 agosto sono stati eseguiti rispettivamente 218 e 155 tamponi, scoperti quindi 19 e 10 casi di positività. Nei due giorni successivi 4 soli casi su 383 tamponi.