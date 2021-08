Green Pass, pubblici esercizi in protesta: "I controlli non spettano a noi"

Attualità

Rimini

16:47 - 09 Agosto 2021

Gaetano Callà.



Gaetano Callà, presidente di Fipe-Confcommercio Rimini, commenta le notizie sulle chiusure di pubblici esercizi della città per mancato controllo del Green Pass. Callà difende gli esercenti, sottolineando che “chi sbaglia debba pagare” , ma che i pubblici esercizi non possono essere gli unici colpevoli: “Attivare queste misure a stagione in corso sulla nostra Riviera non è facilmente gestibile, soprattutto per alcune tipologie di attività”. L’aumento dei flussi turistici si accompagna alla necessità di adeguarsi alle nuove regole. Evidenzia Callà: “Nei giorni clou del mese di agosto, in poche ore i locali si sono dovuti reinventare, hanno dovuto reclutare personale che già di per sé risulta introvabile e hanno dovuto mettersi a controllare certificazioni e documenti. Un lavoro enorme, che ha mandato in corto circuito più di un’attività”.



Callà esprime il malcontento della categoria per la responsabilità di dover effettuare i controlli (“Non siamo pubblici ufficiali e non può ricadere su di noi la responsabilità per l’uso improprio del Green Pass”) e sottolinea che l’attuale situazione è “incompatibile con il nostro modello turistico e a farne le spese ancora una volta sono solamente le imprese”. Con il sospetto, da parte degli esercenti, di essere una categoria discriminata: “Probabilmente i pubblici esercizi sono più facili da controllare, ma di certo non sono gli unici che faticano a fare rispettare le disposizioni. Trasporto pubblico locale, viali delle passeggiate, fermate dei bus, feste abusive, party in spiaggia: ovunque si creano assembramenti, eppure gli unici a pagare sono gli imprenditori dei pubblici esercizi che diventano ancora una volta capri espiatori”, accusa Callà, che evidenzia anche un paradosso: da una parte ci sono esercenti che pensano di limitare il consumo al tavolo, dall’altra ordinanze di alcuni comuni (Riccione) che non permettono ai pubblici esercizi di somministrare e vendere per asporto. “Paradossi su paradossi in pieno agosto, nel mese che doveva una volta per tutte sancire la ripartenza. Lo diciamo da tempo, ma non veniamo ascoltati. Il futuro delle nostre imprese, evidentemente, non interessa a nessuno” chiosa Callà.