Antenna 5G crolla e pende dal tetto di un condominio: paura in via delle Fosse a Rimini Residenti preoccupati per il possibile crollo nell'immobile adiacente o in strada. Intervengono i Vigili del Fuoco

Attualità Rimini | 16:29 - 09 Agosto 2021 L'intervento dei Vigili del Fuoco.

Crolla l'antenna 5G e pende pericolosamente dal tetto di un condominio: momenti di concitazione questa mattina (lunedì 9 agosto) in via delle Fosse a Rimini, con l'intervento dei Vigili del Fuoco che ha messo in sicurezza l'area, mentre l'antenna è stata rimossa. I fatti sono avvenuti intorno all'ora di pranzo: a darci testimonianza Cristina, una donna residente proprio a fianco del condominio. "Abbiamo sentito un grosso rumore, pensavamo inizialmente si trattasse di una forte scossa di terremoto - racconta - ma poi ci siamo trovati con l'antenna a penzoloni sul tetto". Due i rischi: che l'antenna, pericolante, cadesse sul tetto dell'altro immobile, sfondando il soffitto, ma anche che cadessero dei pezzi sulla strada. L'intervneto dei Vigili del Fuoco ha permesso di scongiurare ogni possibile conseguenza. Al momento del crollo non si registravano raffiche di vento di una certa intensità,



< Articolo precedente Articolo successivo >