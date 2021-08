Il grande sport al Meeting di Rimini, debutto con Valentina Vezzali

Sport

Rimini

| 15:48 - 09 Agosto 2021

Valentina Vezzali.

In una estate caratterizzata dai successi azzurri - dalla vittoria della Nazionale agli Europei di calcio alle 40 medaglie olimpiche raccolte a Tokyo dall'Italia - il grande sport sarà di scena, fin dalle prime battute, anche al Meeting di Rimini in programma alla Fiera dal 20 al 25 agosto. Proprio il primo giorno della kermesse - intitolata 'Il coraggio di dire io' - sarà protagonista Valentina Vezzali, schermitrice pluricampionessa olimpica e sottosegretaria alla Presidenza del consiglio dei ministri con preciso riferimento ai temi dello Sport, presente al convegno 'Il coraggio della sfida. Andare oltre i limiti - Incontro con grandi talenti dello sport italiano'. Nel corso della sua carriera, Vezzali, è stata la prima schermitrice al mondo a essersi aggiudicata tre medaglie d'oro olimpiche individuali in tre consecutive edizioni, più altri tre ori olimpici nelle gare a squadre, ha vinto anche un argento e un bronzo singoli e un bronzo a squadre nello stesso evento. Vincitrice anche di sei titoli mondiali e di cinque titoli europei (individuali), in carriera ha vinto 11 volte la Coppa del mondo (78 prove vinte) e 15 volte il titolo nazionale assoluto individuale, cui si aggiungono i 12 conquistati a squadre. È l'atleta italiano che ha conquistato più medaglie in assoluto ed è l'unica atleta italiana, insieme con lo schermidore Edoardo Mangiarotti, a vincere sei medaglie d'oro olimpiche.