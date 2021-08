Basket C Silver, Angels: Panzavolta e James in prima squadra

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 15:34 - 09 Agosto 2021

Da sinistra Panzavolta e James in azione.

Tommaso Panzavolta, playmaker mancino classe 2003, originario di Pesaro ha scelto di affidarsi agli Angels per la sua crescita fisica e per il completamento del percorso tecnico che proseguirà anche quest’anno partecipando all’Under 19 Eccellenza. Tommi farà sicuramente divertire con le sue giocate pazze e il suo gran talento.

Daniel James, giocatore interno classe 2004 di due metri abbondanti di altezza e di grande fisico, è migliorato tantissimo negli ultimi anni, lavorando duramente già da questa estate nel caldo infernale del Pala SGR sui fondamentali che gli permetteranno di avere una chance importante in prima squadra.

Anche per Daniel ci sarà il doppio impegno con l’Under 19 Eccellenza. Entrambi due ragazzi giovani che oggi entrano ufficialmente nella prima squadra Angels e affronteranno il loro primo campionato Senior. Per la società e per loro la stessa sfida: diventare giocatori professionisti.