Riccione: chiuso Minimarket di Viale Dante, ancora sorpreso a vendere alcol a minori

Cronaca

Riccione

| 14:47 - 09 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Licenza sospesa per 15 giorni a un cittadino bengalese, che gestisce un mini market a Riccione in viale Dante. L'uomo vendeva alcolici a minorenni ed è stato sanzionato, a seguito della segnalazione della polizia municipale. Era finito nei guai anche un anno fa, per lo stesso motivo, sanzionato e destinatario di un provvedimento del Questore in base all'articolo 100 del Tulps. Due episodi accertati di vendita di alcol a minori, dunque,negli ultimi cinque anni. "Il turismo che vuole Riccione è un turismo di qualità, è un imprenditoria di qualità, chi non rispetta le regole e la legge e chi tenta solo di approfittare di una città forte nel panorama turistico italiano dovrà arrendersi davanti a controlli sempre più stringenti e sanzioni severe", spiega l'amministrazione comunale di Riccione in una nota.